Malato di Covid muore per diversi minuti e vede l’aldilà | “Non c’è quello che pensate”

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 13 maggio 2021) Un uomodiè morto per, al risveglio ha raccontato la sua esperienza pre morte rivelando che non è come si pensa. La storia di Norberto Di Natale, meccanico argentino di 64 anni (di chiare origini italiane), è diventata virale in tutto il mondo. L’uomo ha contratto ilin Argentina ed è stato ricoverato per 3-4 mesi. Purtroppo le sue condizioni cliniche all’improvviso sono peggiorate. I medici lo hanno sottoposto alla terapia al plasma super immune insieme ad altri due pazienti in condizioni gravi, i primi due sono morti e già in quel momento Norberto temeva che le cose sarebbero peggiorate anche per lui: “Una persona è morta di venerdì, una seconda di sabato e mi sono detto ‘Non c’è due senza tre, adesso è il mio turno'”. Quella notte il suo quadro ...