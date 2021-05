Luana | la procura | manomesso l' orditoio gemello di quello dove è morta la ragazza

(Di giovedì 13 maggio 2021) Sono i primi risultati delle verifiche sui macchinari nella fabbrica tessile. Mala giovane di 22 anni ha perso la vita non è stato ancora analizzato dai periti

Ladi Prato si sta occupando anche delle indagini sul contratto di. La ragazza era un'apprendista e probabilmente non avrebbe dovuto stare da sola davanti al macchinario, ma essere ......di sicurezza era stato manipolato Le indagini vanno avanti veloci per determinare com'è morta... Questo elemento è stato confermato da fonti delladi Prato.Alberto Orlandi, che stava con Luana D'Orazio da un anno e mezzo, si è costituito come parte offesa nel procedimento aperto dalla procura ...L'inchiesta dopo la morte sul lavoro di Luana D'Orazio sta facendo emergere nuovi dettagli. Un orditoio sarebbe stato manomesso.