Lotto e Superenalotto | estrazioni di Oggi giovedì 13 maggio 2021 | numeri e combinazione vincente

(Di giovedì 13 maggio 2021) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedi 11, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 16 (64) 44 (57) 62 (56) 7 (54) 3 (47) Cagliari: 8 (57) 13 (52) 14 (50) 18 (47) 6 (46) Firenze: 24 (105) 52 (83) 55 (60) 59 (54) 76 (53) Genova: 9 (92) 12 (83) 5 (74) 58 (62) 3 (46) Milano: 71 (58) 19 (55) 69 (54) 90 (50) 82 (43) Napoli: 34 (78) 51 (58) 33 (52) 52 (49) 87 (46) Palermo: 80 (61) 2 (60) 88 (59) 19 (48) 8 (48) Roma: 19 (80) 35 (80) 3 (51) 8 (50) 75 (49) Torino: 49 (76) 75 (64) 48 (64) 16 ...

Advertising

AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #Estrazioni Estrazioni SuperEnalotto di giovedì 13 maggio 2021 oggi verifica l’estrazione del… - infoitcultura : Lotto superenalotto estrazioni oggi 13 maggio 2021 numeri vincenti - EEstrazioni : #SUPERENALOTTO #LOTTO #10eLOTTO #SIMBOLOTTO tutte le #ESTRAZIONI di #MAGGIO2021 - GiocoNews_it : #SiVincetutto #Superenalotto senza '6' con oltre 203mila euro distribuiti - GiGi_Lotto : Previsioni Superenalotto del 13-05-2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Lotto Superenalotto

Così come accade già per, se il giorno dell'estrazione coincide con una festività i biglietti vincenti saranno resi noti il primo giorno feriale successivo. Leggi anche Lotteria ...Moscardella conferma: "Il costo esiguo di questa lotteria stimola le persone a fare una puntata subito dopo aver giocato alo al, magari scegliendo gli stessi numeri. È un gioco ...Superenalotto 13 maggio estrazioni dei simboli del nuovissimo gioco, legato all’estrazione del Lotto, nel mese di aprile la Ruota scelta è di Genova.Estrazioni Lotto Superenalotto 10eLotto Simbolotto: i numeri di oggi 11 maggio in diretta dalle ore 20. Dalle ore 20 di oggi 11 maggio, dopo il Superenalotto, inizieranno anche le estrazioni del Lotto ...