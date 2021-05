LIVE Olimpia Milano-Trento 88-62, Serie A basket in DIRETTA: dominio netto dei padroni di casa in gara-1 dei quarti (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Domani si replica alle ore 19:00, sempre al Forum di Assago, per via della formula che, come abbiamo detto, prevede i back-to-back. 12/22 da tre per Milano, 41-31 a rimbalzo. Una buona serata a tutti i lettori di OA Sport! TOP SCORER – Milano: Shields 16; Trento: Browne 16 FINISCE QUI: 1-0 nella Serie per l’Olimpia Milano, dominata nettamente questa gara-1 dagli uomini di Messina. 88-62 A segno Ladurner. Ultimo minuto. 88-60 Rimbalzo in attacco e canestro anche per Wojciechowski, al momento l’unico di Milano senza punti è Cinciarini. 86-60 Spara dall’arco Browne, 2? al termine. 86-57 Altra tripla da ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui la nostra. Domani si replica alle ore 19:00, sempre al Forum di Assago, per via della formula che, come abbiamo detto, prevede i back-to-back. 12/22 da tre per, 41-31 a rimbalzo. Una buona serata a tutti i lettori di OA Sport! TOP SCORER –: Shields 16;: Browne 16 FINISCE QUI: 1-0 nellaper l’, dominata nettamente questa-1 dagli uomini di Messina. 88-62 A segno Ladurner. Ultimo minuto. 88-60 Rimbalzo in attacco e canestro anche per Wojciechowski, al momento l’unico disenza punti è Cinciarini. 86-60 Spara dall’arco Browne, 2? al termine. 86-57 Altra tripla da ...

