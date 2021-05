Libro Di Battista: 'pronto a entrare nel Conte ter ma da M5S arrivata inversione a U' (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Dopo anni di limbo mi sentivo di nuovo parte del progetto. Anche Sahra" (la compagna di Di Battista, ndr) "era felice e, a differenza dell'estate del 2019, mi consigliò di entrare nel governo. Ovviamente sarei entrato a determinate condizioni, ma i miei paletti, in quel momento, coincidevano con quelli del Movimento. Ad ogni modo, per prendere una decisione definitiva, facevo la stessa domanda ai miei ex colleghi: «Sicuri? La linea non cambia?», «No, tranquillo». «Guardate che mi espongo», «Vai tranquillo Alessandro». «Sì Conte, No Renzi fino alla fine?», «Fino alla fine». «Anche se non si trovano i responsabili?», «Anche se non si trovano i responsabili»". Alessandro Di Battista -nel suo nuovo Libro 'Contro', edito da PaperFirst e in uscita domani, letto dall'Adnkronos in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Dopo anni di limbo mi sentivo di nuovo parte del progetto. Anche Sahra" (la compagna di Di, ndr) "era felice e, a differenza dell'estate del 2019, mi consigliò dinel governo. Ovviamente sarei entrato a determinate condizioni, ma i miei paletti, in quel momento, coincidevano con quelli del Movimento. Ad ogni modo, per prendere una decisione definitiva, facevo la stessa domanda ai miei ex colleghi: «Sicuri? La linea non cambia?», «No, tranquillo». «Guardate che mi espongo», «Vai tranquillo Alessandro». «Sì, No Renzi fino alla fine?», «Fino alla fine». «Anche se non si trovano i responsabili?», «Anche se non si trovano i responsabili»". Alessandro Di-nel suo nuovo'Contro', edito da PaperFirst e in uscita domani, letto dall'Adnkronos in ...

