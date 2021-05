La compassione è tanto più forte quanto più vicine a noi sono le vittime. E viceversa. (Di giovedì 13 maggio 2021) di Luciana Piddiu. Se solo avesse letto le riflessioni di Marta Nussbaum, Selvaggia Lucarelli ci avrebbe risparmiato quel commento inopportuno e volgare sullo spazio eccessivo, a suo dire, dedicato dalla stampa alla morte tragica di Luana D’Orazio. Lucarelli pretende che, nel caso in cui un operaio rumeno senza un dente muoia sul lavoro, la stampa dedichi Leggi su freeskipper (Di giovedì 13 maggio 2021) di Luciana Piddiu. Se solo avesse letto le riflessioni di Marta Nussbaum, Selvaggia Lucarelli ci avrebbe risparmiato quel commento inopportuno e volgare sullo spazio eccessivo, a suo dire, dedicato dalla stampa alla morte tragica di Luana D’Orazio. Lucarelli pretende che, nel caso in cui un operaio rumeno senza un dente muoia sul lavoro, la stampa dedichi

Ultime Notizie dalla rete : compassione tanto Oggi la Giornata Internazionale degli Infermieri, a Ravenna si assegnano i premi internazionali DAISY AWARD e NURSING NOW Award. ... con la loro professionalità, competenza, compassione, resilienza ed energia positiva, hanno ... mostrando, ognuna a proprio modo, dalla pratica clinica, alla leadership, come si può fare tanto per ...

I GEMELLI EBREI CHE DIVENNERO CATTOLICI ... con un invito paterno; esprimendo l'auspicio che, fiaccati ormai da un'attesa tanto lunga quanto ... Da un lato, i Padri hanno la ferma fiducia che il sacro Concilio avrà compassione degli Israeliti, ...

Compassione per Davigo Il Foglio Compassione per Davigo Tanto più forte è la tentazione della compassione quanto più sicura di sé si mostrava fino a poco fa quella faccia. In alcune persone c’è un’adesione al ruolo che prende qualcosa di automatico, di ...

Biografilm 2021, tante storie indimenticabili anche in streaming Fino al 20 maggio sarà possibile acquistare un posto per il festival ad una tariffa scontata. SCOPRI LA FORMULA PIÙ ADATTA A TE.

