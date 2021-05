Il Presidente dell’Hellas Verona indagato per autoriciclaggio (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Presidente dell’Hellas Verona Maurizio Setti indagato per appropriazione indebita e autoriciclaggio. Sequestrati 6,5 milioni. Maurizio Setti, Presidente dell’Hellas Verona, è indagato per appropriazione indebita e autoriciclaggio. Gli uomini della Guardia di Finanza hanno eseguito un sequestro per 6 milioni e mezzo di euro circa. Il Presidente dell’Hellas Verona Maurizio Setti indagato per appropriazione indebita e autoriciclaggio Secondo gli inquirenti, Maurizio Setti avrebbe sottratto dalle casse dell’Hellas Verona circa sei milioni e mezzo di euro. Soldi sottratti indebitamente e girati ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 13 maggio 2021) IlMaurizio Settiper appropriazione indebita e. Sequestrati 6,5 milioni. Maurizio Setti,, èper appropriazione indebita e. Gli uomini della Guardia di Finanza hanno eseguito un sequestro per 6 milioni e mezzo di euro circa. IlMaurizio Settiper appropriazione indebita eSecondo gli inquirenti, Maurizio Setti avrebbe sottratto dalle cassecirca sei milioni e mezzo di euro. Soldi sottratti indebitamente e girati ...

