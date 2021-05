Il paradiso delle signore tra finali “inaspettati” e attesi ritorni

Leggi su tvsoap

(Di giovedì 13 maggio 2021) Ilsta per concludere una terza annata daily fatta di grandi risultati d’ascolto, in cui si è più di una volta raggiunto e superato il 20% di share. Dato l’indubbio successo, il rinnovo della serie appare davvero come una formalità e si attende quindi l’annuncio ufficiale che sicuramente la Rai farà prossimamente. Leggi anche: Ilanticipazioni: Marcello libero, ma Fiorenza scopre tutto! Peraltro, già emerge qualche piccolo ma significativo spoiler sulla nuova stagione, attualmente in scrittura e le cui riprese inizieranno tra non troppo tempo. Si è capito già da un po’ che Il6 potrebbe portare con sé dei graditi rientri e, nello specifico, a questo punto appare più che probabile che il ritorno (o i ...