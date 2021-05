Greg - oro, un dominio che non conosce limiti (Di giovedì 13 maggio 2021) Paltrinieri vince la 5 km agli Europei, primo trionfo in acque libere. Bronzo Verani, la Gabbrielleschi è argento nella gara femminile di LEO TURRINI Leggi su quotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Paltrinieri vince la 5 km agli Europei, primo trionfo in acque libere. Bronzo Verani, la Gabbrielleschi è argento nella gara femminile di LEO TURRINI

sbonaccini : Ennesima impresa di Gregorio Paltrinieri: medaglia d’oro agli Europei di Budapest nella 5 km di nuoto in acque libe… - UnipolSai_CRP : Straordinario Gregorio, re d'Europa! Nella 5 km in acque libere con una grande gara conquista la medaglia d'oro. ??… - LiaCapizzi : ** ORO di Paltrinieri nella 5 km agli Europei. Una vera battaglia, con astuzia infilza i rivali. È il suo primo tit… - TizianaBtz : RT @Sibilla2021: 'Ennesima impresa di Gregorio Paltrinieri che vince la medaglia d’oro agli Europei di Budapest nella 5 km di nuoto in acqu… - MariaAlessia : RT @sbonaccini: Ennesima impresa di Gregorio Paltrinieri: medaglia d’oro agli Europei di Budapest nella 5 km di nuoto in acque libere. Eran… -