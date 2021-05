Festa abusiva per il compleanno di Lukaku in un hotel di Milano, 23 multati (Di giovedì 13 maggio 2021) Alle 3 di stanotte, i carabinieri della Compagnia Milano Duomo e del Radiomobile hanno interrotto nella sala eventi di un hotel del centro il c ompleanno del centravanti dell'Inter Romelu Lukaku , che ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 13 maggio 2021) Alle 3 di stanotte, i carabinieri della CompagniaDuomo e del Radiomobile hanno interrotto nella sala eventi di undel centro il c ompleanno del centravanti dell'Inter Romelu, che ...

