Ex Ilva Sit in cittadini a Roma | Stop fonti inquinanti Mamme | Bambini hanno diritto a futuro

(Di giovedì 13 maggio 2021) "Ormai numerosissimi sono gli studi scientifici che, dal 1998 a oggi, attestano che nella città di Taranto la salute deiè messa a serio rischio dall'inquinamento prodotto dalla più grande acciaieria d'Europa" si legge in una nota dell'Associazione Medici per l'Ambiente di Taranto. Intanto domani tavolo al Mise: 150 lavoratori da Giorgetti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ilva Sit

... infatti, il Consiglio di Stato si esprimerà sulla chiusura dell'area a caldo dell', ... Già da oggi, e per tutto domani, aspettando la sentenza, c'è un- in permanente di una delegazione della ...... durante ilin davanti alla Prefettura: " Non ci fermeremo, se la decisione dei giudici dovesse ... accogliendo la richiesta di sospensiva presentata da ArcelorMittal Italia,in amministrazione ...Di Daniela Spera Si svolgerà questa mattina, a Roma, il secondo sit in delle associazioni tarantine che oggi attendono la sentenza del Consiglio di Stato. A sostegno dell’iniziativa, l’associazione ‘G ...Il giorno segnato in rosso sul calendario dei tarantini è domani: il 13 maggio è prevista la sentenza del Consiglio di Stato sul futuro dell’area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. I giudi ...