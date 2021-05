Cos’è la storia di D’Alema che deve restituire mezzo milione di euro (Di giovedì 13 maggio 2021) mezzo milione di euro di compensi illegittimi. Questa è l’accusa mossa della Fondazione dei Socialisti europei nei confronti di Massimo D’Alema. Una vicenda iniziata nel 2013, quando – a quanto pare – ci fu una modifica nel “contratto”: l’ex Presidente del Consiglio italiano, che per i suoi primi tre anni (dal 2010 al 2013) di mandato da Presidente della Fondazione legata al PSE non aveva ricevuto alcun compenso (in linea con i suoi predecessori), si ritrovò a percepire per il suo ruolo uno “stipendio” da 120mila euro l’anno. Insomma, il totale è di mezzo milione di euro in quattro anni. E ora tutto ciò viene contestato e a decidere su questa controversia sarà il tribunale di Bruxelles. Massimo D’Alema e la ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021)didi compensi illegittimi. Questa è l’accusa mossa della Fondazione dei Socialistipei nei confronti di Massimo. Una vicenda iniziata nel 2013, quando – a quanto pare – ci fu una modifica nel “contratto”: l’ex Presidente del Consiglio italiano, che per i suoi primi tre anni (dal 2010 al 2013) di mandato da Presidente della Fondazione legata al PSE non aveva ricevuto alcun compenso (in linea con i suoi predecessori), si ritrovò a percepire per il suo ruolo uno “stipendio” da 120milal’anno. Insomma, il totale è didiin quattro anni. E ora tutto ciò viene contestato e a decidere su questa controversia sarà il tribunale di Bruxelles. Massimoe la ...

