Campania verso la conferma della zona gialla, scendono ancora tasso di positività e ricoveri (Di giovedì 13 maggio 2021) Sono 1.110 i nuovi positivi che si registrano in Campania a fronte di 18.701 tamponi analizzati. Di questi, 723 sono asintomatici e 387 manifestano sintomi legati al Covid-19. A fornire i dati è l'Unità di Crisi nel bollettino odierno, quello di giovedì 13 maggio.

