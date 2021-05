Auto elettriche: per Tavares, ad di Stellantis, sono “imposte brutalmente dall’alto”. E Toyota invoca la neutralità tecnologica (Di giovedì 13 maggio 2021) Non ha usato troppi giri di parole Carlos Tavares, numero uno di Stellantis, fra i più grandi gruppi Automobilistici del mondo: l’Auto elettrica imposta dall’alto rischia di essere un boomerang sia per la causa ambientale, sia per l’industria Automobilistica, sia per la società. “È un eufemismo definire brutale il cambiamento che viene imposto al settore Automobilistico”. Un cambiamento “completamente deciso dall’alto”, ha detto Tavares al Future of the Car Summit organizzato dal Financial Times. Un’imposizione che, per via dei prezzi elevati delle vetture elettriche, rischia di far diventare l’Automobile di proprietà al di fuori delle possibilità della classe media: “Se per un’Auto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Non ha usato troppi giri di parole Carlos, numero uno di, fra i più grandi gruppimobilistici del mondo: l’elettrica impostarischia di essere un boomerang sia per la causa ambientale, sia per l’industriamobilistica, sia per la società. “È un eufemismo definire brutale il cambiamento che viene imposto al settoremobilistico”. Un cambiamento “completamente deciso”, ha dettoal Future of the Car Summit organizzato dal Financial Times. Un’imposizione che, per via dei prezzi elevati delle vetture, rischia di far diventare l’mobile di proprietà al di fuori delle possibilità della classe media: “Se per un’...

Ultime Notizie dalla rete : Auto elettriche Pirelli Run Flat: 20 anni di continua innovazione Per fare spazio alle batterie sulle nuove auto elettriche, il più delle volte la gomma di scorta non è prevista. Per questo le case auto stanno scegliendo soluzioni di mobilità estesa, come Run Flat ...

Auto elettriche, cresce il mercato delle usate (comprate online) AUTO CON LA SCOSSA L'unico settore in crescita, pur rimanendo piccolo in percentuale rispetto al resto del mercato, è quello delle auto elettriche : secondo i dati Unrae di aprile la quota di mercato ...

Auto elettriche, come sarà la prossima generazione di batterie Il Sole 24 ORE Colonnine elettriche, Nazione Futura Avezzano propone un progetto al sindaco Avezzano. I vicecoordinatori di Nazione Futura Avezzano, Serena Fiasca e Federico Bellisario, hanno incontrato il sindaco Giovanni Di Pangrazio in Comune per avanzare una proposta riguardo l’installaz ...

Tavares: “Auto elettriche costano troppo” Il CEO di Stellantis ha criticato il sistema di imposizione dall'alto della mobilità sostenibile, sottolineando il prezzo ancora troppo elevato delle elettriche ...

