ASCOLTITV 12 MAGGIO 2021 | VINCE MONTALBANO 17% | BOOM CHI L’HA VISTO 13 | 6% | POVERI MA RICCHISSIMI 8 | 1% | SOS STRISCIA 12 | 8% | MATANO 17 | 3% VS D’URSO 16 | 5%

(Di giovedì 13 maggio 2021) ASCOLTI TV 12· Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – xM E D I A S E T24 – xPT – x Tg1 ore 8 – 1220 20.50UnoMattina – 992 17.96Storie Italiane – 980 18.95Storie Italiane – 1017 16.25È sempre Mezzogiorno – 1796 15.36Tg1 – 3276 21.34Oggi è un Altro Giorno – 1748 13.21Paradiso delle Signore – 1970 18.07Anteprima ViD – 1717 15.81La Vita in Diretta – 1994 17.32L’Eredità – 2810 19.84L’Eredità – 4171 23.10Tg1 – 5065 23.28Soliti Ignoti – 4565 17.75Commissario– 3770 17.02 1862 13.77 370 12.82 2633 22.27Porta a Porta – 837 10.24 Tg5 ore 8 – 1303 21.97Mattino 5 – 1081 19.71 + 1078 20.83Forum – 1500 17.59Tg5 – 2891 19.82Beautiful – 2718 17.99Una Vita – 2657 18.39UeD – 2874 23.15 + 2423 21.85Amici + Isola – 2138 19.83 + DayDreamer – 1957 18.49P5 – 1801 16.42 + 1925 16.54Avanti un Altro! – ...

Ultime Notizie dalla rete : #ASCOLTITV MAGGIO

Ascolti Isola dei Famosi 2021, puntata del 10Rai1, Chiamami ancora amore : 3.515.000 ... #isola #? Francesco Canino (@fraversion) May 11, 2021Ascolti Isola dei Famosi 2021, puntata del 7Rai1 Top Dieci : 3.350.000 spettatori (share 15,... #? BubinoBlog (@bubinoblog) May 8, 2021Oggi, 13 maggio 2021, tornerà sulle reti Rai il Giro d’Italia 2021 con la sesta tappa, Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno, in onda integralmente in diretta. Un giro che, nonostante le difficoltà dovute ...Ascolti tv 12 maggio 2021: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ...