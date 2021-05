Angelina Jolie | dentro la decisione di stare a casa con i figli

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 13 maggio 2021) Angelina Jolie non ha mai detto molto su Brad Pitt, il divorzio che ha fatto scandalo, le accuse di abuso e violenza. Mercoledì, però, ospite di uno show americano per promuovere il suo ultimo film, ha voluto spiegare perché, negli ultimi anni, abbia dedicato tanto poco tempo all’attività registica. «Negli anni scorsi, non sono stata in grado di lavorare come regista. Ho dovuto stare a casa di più», ha spiegato l’attrice, madre di sei ragazzi, ribadendo come «In certe circostanze, per la nostra famiglia, ho dovuto stare a casa».