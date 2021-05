Amici 20, chi è davvero Deddy? Svelata la vera identità del cantante (Di giovedì 13 maggio 2021) Il cantante finalista di Amici 20 prima di entrare nel programma conduceva un altro tipo di carriera, capiamo tutti i risvolti della sua vita privata. L’edizione 2021 di Amici di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 13 maggio 2021) Ilfinalista di20 prima di entrare nel programma conduceva un altro tipo di carriera, capiamo tutti i risvolti della sua vita privata. L’edizione 2021 didi… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

WittyTV : Sabato 15 Maggio vi aspetta la FINALE di #Amici20 in DIRETTA su Canale 5 in prima serata! Chi sarà il vincitore? ??… - giroditalia : ????? Una frase per darti un tono e fare bella figura con i tuoi amici appassionati di ciclismo - Parte 1? ??? Al pr… - matteosalvinimi : Per chi proprio non ha sonno, alle 23.45 sarò in onda su Rai Uno a #portaaporta e per commenti su Instagram (… - danieledv79 : RT @carlo1493: @danieledv79 @salfasanop Ma come si può capovolgere in questo modo la realtà? Prendono continuamente gli schiaffi (è sotto g… - carlo1493 : @danieledv79 @salfasanop Ma come si può capovolgere in questo modo la realtà? Prendono continuamente gli schiaffi (… -