Aka7even | la sorpresa prima della finale di Amici 20 | “Questo è il regalo più bello”

Ed è arrivata una sorpresa anche per Aka7even. Il cantante è tra i cinque finalisti di Amici 20 e ormai quasi ci siamo. L'appuntamento con l'ultima puntata del seguitissimo talent show di Maria De Filippi è fissato per sabato 15 maggio 2021. Solo allora sapremo chi dei cinque concorrenti rimasti alzerà la coppa. Si sfidano tre cantanti, ovvero Aka7even, Sangiovanni e Deddy e i due ballerini Alessandro Cavallo e Giulia Stabile. Ma in questi ultimi giorni in casetta stanno tutti ricevendo delle sorprese, oltre che grosse soddisfazioni sotto il punto di vista professionale. Sangiovanni per esempio è disco d'oro per "Gucci Bag" e Aka disco di platino per "Mi manchi", mentre Deddy ha scoperto di aver ottenuto il disco d'oro per il suo singolo "Il cielo contromano".

