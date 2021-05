Via all’hub di Monreale, appello di Intravaia: “Vaccino occasione di rinascita” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Vacciniamoci. È l’appello del presidente del Consiglio Marco Intravaia ai Monrealesi in occasione dell’hub vaccinale nel prossimo fine settimana. Da venerdì a domenica al San Gaetano saranno somministrati i vaccini ai cittadini che hanno prenotato tramite la mail fornita dal Comune. “L’Hub vaccinale che, a partire da domani, sarà allestito a San Gaetano, grazie alla collaborazione fra il Comune, la Regione e l’Asp, è un’occasione che invito la cittadinanza a cogliere, come momento di rinascita e un forte contributo all’uscita dal tunnel nel quale, da più di un anno, ci ha relegati la pandemia”. È l’appello che il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia ha rivolto alla fascia degli over 50, cui è dedicato il week end vaccinale, ringraziando, ... Leggi su monrealelive (Di mercoledì 12 maggio 2021) Vacciniamoci. È l’del presidente del Consiglio Marcoaisi indell’hub vaccinale nel prossimo fine settimana. Da venerdì a domenica al San Gaetano saranno somministrati i vaccini ai cittadini che hanno prenotato tramite la mail fornita dal Comune. “L’Hub vaccinale che, a partire da domani, sarà allestito a San Gaetano, grazie alla collaborazione fra il Comune, la Regione e l’Asp, è un’che invito la cittadinanza a cogliere, come momento die un forte contributo all’uscita dal tunnel nel quale, da più di un anno, ci ha relegati la pandemia”. È l’che il presidente del Consiglio comunale Marcoha rivolto alla fascia degli over 50, cui è dedicato il week end vaccinale, ringraziando, ...

