Vaccini, è lotta sul richiamo di Pfizer e Figliuolo insiste per AstraZeneca agli over 50 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Intanto la campagna vaccinale va avanti a ritiri serrati Va avanti la campagna vaccinale in Italia. Il Generale Figliuolo ha alzato il tiro affermando che entro giugno, con i coinvolgimento i farmacie e medicini base si arriverà anche a quota un milione al giorno. Un dato che al momento sembra utopistico visto che solo in poche occasioni abbiamo raggiunto quota 500.000 che è l’attuale obiettivo. Intanto è lotta per le tempistiche del richiamo di Pfizer che è infatti fissato a 21 giorni dalla prima. L’Italia e il CTS hanno però proposto di allungare il periodo (a eccezione delle categorie fragili) a 42 giorni. La stessa casa farmaceutica ha però bocciato l’idea italiana: “Il vaccino è stato studiato per una seconda somministrazione a 21 giorni. Dati su un più lungo range di somministrazione al momento non ce ne sono se ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Intanto la campagna vaccinale va avanti a ritiri serrati Va avanti la campagna vaccinale in Italia. Il Generaleha alzato il tiro affermando che entro giugno, con i coinvolgimento i farmacie e medicini base si arriverà anche a quota un milione al giorno. Un dato che al momento sembra utopistico visto che solo in poche occasioni abbiamo raggiunto quota 500.000 che è l’attuale obiettivo. Intanto èper le tempistiche deldiche è infatti fissato a 21 giorni dalla prima. L’Italia e il CTS hanno però proposto di allungare il periodo (a eccezione delle categorie fragili) a 42 giorni. La stessa casa farmaceutica ha però bocciato l’idea italiana: “Il vaccino è stato studiato per una seconda somministrazione a 21 giorni. Dati su un più lungo range di somministrazione al momento non ce ne sono se ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini lotta Lotta al Covid: vaccini, avanti tutta. Arriva l'Open day AstraZeneca Sabato e domenica nel Lazio "open day" con il vaccino AstraZeneca. Con ticket virtuale (sulla piattaforma dedicata) per gli over 40, cioè per tutti quelli nati prima del 1981. Saranno 21 i siti ...

La globalizzazione tornerà presto (ed è inevitabile) Con i vaccini poi, è ripartita, più aggressiva di prima, una lotta per il primato mondiale tra Cina e Stati Uniti. Eppure è anche vero che, nonostante tutto, il Covid ha dimostrato la necessità di ...

Vaccini e varianti: i primi hanno la meglio Focus La sceneggiata di Biden sui vaccini è fuffa in purezza Così come sa benissimo che la proposta della rimozione delle protezioni giuridiche dei vaccini richiederebbe tempi incompatibili con le necessità che lui stesso ha avanzato. Togliere la protezione bre ...

La Liguria virtuosa. Negli ultimi mesi la regione governata da Toti si è distinta nella lotta al Covid (di C. Meier) Il personale scolastico, di tutte le età, che aveva già un appuntamento, poi sospeso, riceverà in queste ore un sms che fissa un appuntamento in automatico. Per quanto riguarda il fatto che l’Unione e ...

