Traffico Roma del 12-05-2021 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Luceverdebentrovate a questo appuntamento Buona giornata da Simona Cerchiarabloccato per la chiusura della tangenziale est tangenziale chiusa a causa di un incidente avvenuto tra il tratto Urbano della A24 e la nuova galleria in direzione Nomentana Salaria ripercussioni da San Giovanni è tutto fermo sulla tratto Urbano della A24 è chiusa l’entrata per la tangenziale Inoltre difficoltà di spostamento nella zona di San Giovanni e sulla via Casilina nella zona del Pigneto in questo momento altri incidenti sono a causa di disagi lunghe con te sul lungotevere dalla bocca della verità fino al bivio per il Muro Torto sulla via Flaminia code per incidente tra Pio X Tor di Quinto e Corso Francia incidente sul viale Regina Margherita tra via Morgagni e la via Nomentana in via Leone XIII tratto dell’Olimpico all’altezza di Villa Pamphili ...