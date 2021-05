Tangenziale Tirano | sottoscrizione convenzione Regione | Anas | Coldiretti

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Alla presenza diSondrio, si è tenuto il tavolo ristretto per la definizione degli indennizzi a proprietari e affittuari dei terreni sulladi. “E’ stato un incontro franco, dialettico ma risolutivo per la definizione degli indennizzi legati agli espropri per la realizzazione delladi– ha spiegato l’assessore alla Montagna, Enti locali e Piccoli Comuni Massimo Sertori – . Si tratta di un’opera fondamentale per la viabilità valtellinese e valchiavennasca. Anche in ottica Olimpiadi Milano-Cortina e Valtellina del 2026”. “Le fasi propedeutiche all’inizio dei lavori conterranno il più possibile i disagi per la prossima raccolta delle mele. Quindi i proprietari o affittuari potranno svolgere tutte le attività agricole fino al prossimo ...