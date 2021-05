"Sterco e urina per guarire". Sommersa dal Covid? L'India si affida all'animale sacro: un disastro sanitario (Di mercoledì 12 maggio 2021) La religione è l'oppio dei popoli, anche in tempo di pandemia di coronavirus. Ne è una prova l'India, che è completamente in ginocchio con quasi 23 milioni di casi e circa 250mila morti ufficiali: ma secondo gli esperti sarebbero molti di più, dato che il Paese non riesce a tenere il conto, essendo arrivato a un punto in cui deve scegliere chi curare e chi invece lasciar morire. I medici Indiani hanno già il loro bel da fare, ma come se non bastasse devono anche mettere in guardia la popolazione dall'utilizzare lo Sterco di vacca per curare il Covid. Soprattutto nell'India occidentale questa pratica è molto diffusa: nell'induismo la mucca è un animale sacro e allora i credenti si ricoprono con Sterco e urina nella speranza di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) La religione è l'oppio dei popoli, anche in tempo di pandemia di coronavirus. Ne è una prova l', che è completamente in ginocchio con quasi 23 milioni di casi e circa 250mila morti ufficiali: ma secondo gli esperti sarebbero molti di più, dato che il Paese non riesce a tenere il conto, essendo arrivato a un punto in cui deve scegliere chi curare e chi invece lasciar morire. I medicini hanno già il loro bel da fare, ma come se non bastasse devono anche mettere in guardia la popolazione dall'utilizzare lodi vacca per curare il. Soprattutto nell'occidentale questa pratica è molto diffusa: nell'induismo la mucca è une allora i credenti si ricoprono connella speranza di ...

