Spettacolo Milan | ne fa 7 al Toro! Ok Inter | Juve | Atalanta e Lazio Salvezza raggiunta da Fiorentina e Genoa

Si sono concluse le sette gare del mercoledì sera del turno infrasettimanale valido per la 36a giornata di Serie A 2020-21. L'Atalanta vince al Gewiss Stadium con il Benevento, un gol per tempo: prima Muriel e poi Pasalic. Sanniti sempre più vicini alla B, partita chiusa anche in dieci uomini per la doppia ammonizione di Caldirola. Il Milan demolisce il Torino, pesantissimo 7-0 firmato Theo Hernandez e Kessié nel primo tempo, poi Brahim Diaz, la doppietta di Hernandez e la tripletta di Rebic. L'Inter già Campione ospita la Roma, e la batte con le reti a inizio gara di Brozovic e Vecino, accorcia le distanze Mkhitaryan, chiude Lukaku al 90?. Si salva in extremis la Lazio all'Olimpico col Parma, Ciro Immobile a dieci secondi dal termine sigla il gol vittoria per mantenere vive le (poche) speranze di Champions dei ...

RobertoRenga : Il Milan bussa sette volte, il Toro vive una serata da incubo. I rossoneri non sono solo Ibra. Sono il gioco e la v… - Gianluchissimo : Recuperati i 1000 infortunati e tornati in forma ,si ridà spettacolo come da maggio a febbraio .. #milan ,ora tutti… - Lorenzino1899 : Oggi stavo preoccupando in maniera folle, vedo il risultato finale e mi metto solo a ridere. Che Milan, che perfezi… - losqualosaltato : Siete pronti a 'Milan senza infortuni squadra stellare stiamo arrivando theo migliore di sempre gigio prodigio' per… - MaurizioBongi : @EdoardoMecca1 Oh per sicurezza il Torino sta facendo recuperare anche un po’ di differenza reti al Milan. Che spettacolo. -