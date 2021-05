Scontri tra israeliani e palestinesi | come si è giunti a questa escalation di proteste e violenza

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Da alcuni giorni la situazione traha subito un’di vicende e violenze, riportate poi sui maggiori media nazionali e internazionali. Viene da chiedersisi siaad una tale condizione, in questo breve contributo si cercherà di illustrare la situazione e di fornire una chiave di lettura. La situazione attuale è scaturita dalla concomitanza di alcuni fattori: innanzitutto ha giocato un ruolo fondamentale la precaria stabilità politica che caratterizza la regione e in particolare le parti in causa, ossia. Da parte palestinese, il leader Abu Mazen ha arbitrariamente deciso di rinviare le elezioni, scatenando le. Da parte israeliana il premier, Benjamin Netanyahu, ha fallito ...

C'è molta tensione nella popolazione: da anni non si verificavano scontri del genere. A Gerusalemme, anche se non ci sono violenze in corso, si avverte tanta rabbia tra la gente. Tutto viene vissuto ...Il deputato del Pd Emanuele Fiano interviene in Aula parlando degli scontri in Medio Oriente tra Israele e Palestina. E al termine del discorso si commuove invocando la ragione e il diritto. 'Chi vorrebbe cancellare Israele dalla cartina geografica del Medio Oriente ...Nelle città dove arabi ed ebrei convivevano in spirito di collaborazione ora i rapporti si sono deteriorati. Lo afferma il Patriarca di Gerusalemme dei Latini, che con gli altri capi delle Chiese loca ...