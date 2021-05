Sciopero dei trasporti dalle 11 alle 15: a Napoli funicolari ferme, metro e bus a singhozzo (Di mercoledì 12 maggio 2021) ferme le funicolari Centrale, Chiaia e Montesanto mentre è regolare il servizio della linea 1 della metropolitana. Questo il quadro dei trasporti su ferro a Napoli nel giorno in cui l’Usb ha proclamato uno Sciopero di quatto ore (dalle 11 alle 15). “Irregolare” – a quanto riferisce il sindacato – il servizio degli autobus dove “si registra un’adesione del 30 per cento che e’ in aumento”. ferme anche la Cumana e la Circumflegrea, mentre a Capri il primo turno del mattino ha toccato punte di adesione all’estensione dal lavoro del 70 per cento”. “L’iniziativa di lotta è necessaria per rimettere al centro la qualità della mobilità cittadina e del lavoro e per rendere possibile un servizio pubblico sicuro e dignitoso che ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 12 maggio 2021)leCentrale, Chiaia e Montesanto mentre è regolare il servizio della linea 1 dellapolitana. Questo il quadro deisu ferro anel giorno in cui l’Usb ha proclamato unodi quatto ore (1115). “Irregolare” – a quanto riferisce il sindacato – il servizio degli autobus dove “si registra un’adesione del 30 per cento che e’ in aumento”.anche la Cumana e la Circumflegrea, mentre a Capri il primo turno del mattino ha toccato punte di adesione all’estensione dal lavoro del 70 per cento”. “L’iniziativa di lotta è necessaria per rimettere al centro la qualità della mobilità cittadina e del lavoro e per rendere possibile un servizio pubblico sicuro e dignitoso che ...

