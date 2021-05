Santa Monica | l’estate sta arrivando

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Le spiagge. Lo stridio dei gabbiani. Le lunghe vie dello shopping e della ristorazione. Turisti che si mischiano a Vip e a persone del luogo. Benvenuti a, terra di opportunità e divertimento! In, edito in Italia dalla Little Rocket Games (che ringraziamo per la collaborazione e per la copia review), dovrete costruire la vostra strada e la vostra spiaggia, facendola visitare a Vip, turisti e persone del luogo. Attraverso il piazzamento di carte e la risoluzione dei loro obiettivi, nonché degli obiettivi comuni, il giocatore che alla fine della partita avrà ottenuto più punti sarà il vincitore! La scatola di– Photo Credit: Sabrina Podda.: inside the box All’interno della scatola di ...