Ora è guerra Hamas-Israele | “Lanciati oltre 200 razzi” Netanyahu | “Continueremo a colpire”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 12 maggio 2021), il movimento al potere a Gaza, ha annunciato di aver sferrato un attacco verso Tel Aviv, con il lancio di 130, in reazione alla distruzione di un grande edificio al centro dell’enclave palestinese. A dare l’annuncio è stata l’ala militare di, le brigate Ezzedin al-Kassam. “Come promesso, abbiamo sferrato un attacco contro Tel Aviv. Abbiamo lanciato 130in reazione alla distruzione di un grande edificio a Gaza”. Nella città sono risuonate le sirene d’allarme ed è stato chiuso il traffico sopra l’aeroporto per consentire l’attivazione del sistema Iron Dome di intercettare ipalestinesi in arrivo. Sempre in, ma nella città israeliana di Lod, un uomo e una ragazza sono morti mentre erano in un’auto colpita da un razzo sparato dalla Striscia di Gaza, ...