Oggi è un altro giorno, Alba Parietti rivela: “Fellini mi diede un soprannome” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Alba Parietti, ospite nel programma televisivo Oggi è un altro giorno rivela un aneddoto su Federico Fellini: il soprannome è pazzesco. Chi di noi non ha mai avuto, fin da… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 12 maggio 2021), ospite nel programma televisivoè unun aneddoto su Federico: ilè pazzesco. Chi di noi non ha mai avuto, fin da… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Advertising

LegaSalvini : Avete seguito il Capitano a #fuoridalcoro? Oggi è stato, per l’ennesima volta, bersaglio di insulti e minacce e ve… - TeresaBellanova : Nessun complotto e soprattutto nessun altro interesse se non la difesa di quello nazionale. Esemplare oggi l'inter… - La7tv : #lariachetira L'infettivologo Matteo #Bassetti: 'Se ti do un vaccino lo prendi e basta, non esiste che si possa sce… - carloalberto52 : @IosonoScala @Giovanni1962RM Ma i ragazzi di oggi cos’hanno nella testa ?????? E i loro genitori, ke come noi li avran… - SecdevB : RT @ActorsCyber: Un altro sponsor Platinum si aggiunge alla squadra del #CyberActForum! Oggi è il turno di SentinelOne, un'azienda nata in… -