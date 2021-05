Nuovo Cda alla Gamec | entra Claudia Ferrazzi | vice amministratrice del Louvre

(Di mercoledì 12 maggio 2021) UnConsiglio di Amministrazione per la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo: l’Assemblea dellaha scelto mercoledì i nomi dei cinque componenti per il prossimo triennio nel corso della seduta (online) del pomeriggio. Tra i cinque componenti del CdA – i primi tre proposti dal Comune di Bergamo, gli altri due da TenarisDalmine – ci sarà ancora l’ingegner Alberto Barcella, presidente uscente. Barcella, amministratore delegato della B. M. – Industria Bergamasca Mobili Spa, è stato già Presidente di Confindustria Bergamo ed è attuale membro del CdA di Humanitas Gavazzeni. Gli altri quattro saranno: – Stefano Müller, già direttore HSE di TenarisDalmine ePresidente; – Caterina Epis, Responsabile delle Relazioni Istituzionali di TenarisDalmine e Presidente della Fondazione Promozione ...

Artventuno : Una delegazione guidata da @Usigrai e @FnsiSocial è stata ricevuta dal presidente della Commissione di Vigilanza… - Pianeta_Design : L’architetto confermato dal Cda di Federlegno Arredo Eventi... Confrontati o chiedi consigli agli esperti e utenti… - vditrapani : RT @assostampafvg: #RAI, anche a Trieste oggi presidio per un nuovo Cda e riforma - aedes_siiq : L’Assemblea ha approvato bilancio al 31.12.2020, nominato il nuovo CDA, autorizzato il buyback nel limite del 10% d… - SBicocchi : RT @alessiamosca: L’assemblea generale di #CréditAgricole tenutasi oggi ha ufficializzato il mio ingresso nel cda: un nuovo incarico verso… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Cda

Tp24

A quanto TPI è in grado di rivelare il padre fondatore del Partito Democratico con i nuovi palinsesti in arrivo (domani Salini comincerà ad illustrarli in) curerà degli speciali su Radio 1 ...La Proposta Fornaro (LeU) prevede invece di 'delineare unassetto della governance della RAI ...e collegio sindacale verrebbero quindi sostituiti da un consiglio di gestione e uno di ...Insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Aci Vallelunga S.p.A, nuova entrata per il Dott. Sandro ZUCCHI Presidente dell’Automobile Club Viterbo. “Il mio primo ringraziamento va al Presidente ...“La società Universo Salute, che ha acquisito i tre complessi ospedaliero-assistenziali Don Uva (sedi a Bisceglie, Foggia e Potenza) dovrà rispondere anche delle cause lavoro del vecchio gestore, la C ...