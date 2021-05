“Non sono io Denise Pipitone”. Parla la ragazza di Scalea | VIDEO (Di mercoledì 12 maggio 2021) “No, non sono io Denise Pipitone”. La giovane di Scalea, segnalata ai carabinieri della caserma del comune calabrese, ha dichiarato di non essere la bambina scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo. La segnalazione era arrivata nel tardo pomeriggio di domenica e gli inquirenti avevano già ascoltato il suo racconto. La ragazza, 21 anni, ha mostrato anche il suo certificato di nascita davanti alle telecamere di Pomeriggio 5, spiegando anche la storia di quella cicatrice sul volto che aveva fatto pensare a una somiglianza con la figlia di Piera Maggio. Denise Pipitone, la ragazza di Scalea non è la bambina rapita nel 2004 “Non sono io. So chi è Piera Maggio, la mamma della bambina scomparsa”. L’inviato della trasmissione di ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) “No, nonio”. La giovane di, segnalata ai carabinieri della caserma del comune calabrese, ha dichiarato di non essere la bambina scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo. La segnalazione era arrivata nel tardo pomeriggio di domenica e gli inquirenti avevano già ascoltato il suo racconto. La, 21 anni, ha mostrato anche il suo certificato di nascita davanti alle telecamere di Pomeriggio 5, spiegando anche la storia di quella cicatrice sul volto che aveva fatto pensare a una somiglianza con la figlia di Piera Maggio., ladinon è la bambina rapita nel 2004 “Nonio. So chi è Piera Maggio, la mamma della bambina scomparsa”. L’inviato della trasmissione di ...

Advertising

Pontifex_it : Quale via seguo? Ci sono vie che non portano in Cielo: le vie della mondanità, dell’autoaffermazione, del potere eg… - CarloCalenda : Il fatto che il PD dichiari che nel caso di una sconfitta di Gualtieri sosterrà la Raggi al secondo turno mi pare d… - matteosalvinimi : L'immigrazione è positiva solo se controllata e qualificata. Stiamo lanciando l'Italia come meta turistica dei pros… - martuuxhoran : ora cge sono a tremila non mi caga nessunx?????? - janjangvu : in quella compilation su hoseok as a little brat non si sa quante sono le clips in cui stuzzica seokjin poi però mi… -