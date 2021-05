Napoli, Gattuso è il più sottovalutato della Serie A: De Laurentiis ha già in casa l’allenatore perfetto (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Napoli ha messo un altro mattoncino verso la qualificazione in Champions League, il finale di stagione è stato veramente entusiasmante. Nell’ultimo match la squadra di Gennaro Gattuso ha dominato in lungo ed in largo, il risultato di 5-1 non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. In grande spolvero il centrocampista Zielinski che sta disputando una stagione di altissimo livello, il migliore continua a confermarsi Insigne mentre le altre reti sono state messe a segno da Fabian Ruiz, Lozano e Di Lorenzo. La squadra può contare su ottime individualità, ma anche il gioco è migliorato tantissimo. Il merito ha un nome e un cognome: Gennaro Gattuso. Tutti i meriti di Gattuso Foto di Simone Arveda / AnsaIl Napoli si trova momentaneamente al secondo posto e la qualificazione in Champions League è molto ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ilha messo un altro mattoncino verso la qualificazione in Champions League, il finale di stagione è stato veramente entusiasmante. Nell’ultimo match la squadra di Gennaroha dominato in lungo ed in largo, il risultato di 5-1 non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. In grande spolvero il centrocampista Zielinski che sta disputando una stagione di altissimo livello, il migliore continua a confermarsi Insigne mentre le altre reti sono state messe a segno da Fabian Ruiz, Lozano e Di Lorenzo. La squadra può contare su ottime individualità, ma anche il gioco è migliorato tantissimo. Il merito ha un nome e un cognome: Gennaro. Tutti i meriti diFoto di Simone Arveda / AnsaIlsi trova momentaneamente al secondo posto e la qualificazione in Champions League è molto ...

FBiasin : In questa stagione il #Napoli ha giocato 6 mesi da grande squadra e uno non all'altezza. In quello 'non all'altezza… - claudioruss : #Gattuso bravo a non perdersi nel momento peggiore del #Napoli - quando il club l'ha lasciato solo. La qualità dell… - MassimoCaputi : Troppo Napoli, esuberante e dilagante alla ricerca della qualificazione Champions. Nulla ha potuto l'Udinese incapa… - cicoria_e : Ho sempre sostenuto che Gattuso merita di allenare un grande club! A napoli, dove in 100 anni hanno vinto solo 2 ca… - LightmyWays : il #Napoli fa 23 vittorie solo l'#Inter meglio 26 eventualmente il #Milan stasera può eguagliare i partenopei. Hai…