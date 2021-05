MotoGP | Dovizioso testa l’Aprilia al Mugello

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo i test a Jerez, Andreatorna in sella alRS-GP sul circuito del. Tempo permettendo il pilota dovrebbe scendere in pista con la sua probabile nuova compagna dal 2022. Test importanti aldiTest importanti per Andreaper iniziare a prendere confidenza con la moto. A Jerez è stato chiaro l’obiettivo principale del pilota azzurro, trovare il posizionamento migliore in sella alla RS-GP. Il circuito delè il luogo ideale per provare a spingere la moto e valutare insieme alla casa di Noale eventuali modifiche. Aprila nel frattempo ha apportato alcune delle modifiche richieste da. Resta l’incognita legata al meteo che potrebbe ostacolare i test. L'articolo proviene da ...

...gara ero caduto dopo essermi toccato con Roberto Locatelli ed ero finito a 29 punti dain ... Nel 2010, però, Lorenzo vinse per la seconda volta in carriera a Le Mans inbissando il ...Una cena che può essere una buona occasione per chiedere ase si convincerà a tornare inin sella alla moto di Noale. 'wild card a Misano con la RS - GP? Sentendolo, direi ...Dopo i pochi giri di ieri per via della pioggia che ha bagnato l'asfalto del circuito toscano, Dovi torna in sella alla RS-GP ...Matrimonio bagnato, matrimonio fortunato? Chissà...Di sicuro Andrea Dovizioso ha dovuto fare di necessità virtù nel suo test in sella all'Aprilia RS-GP21 previsto sul circuito del Mugello. La giornata ...