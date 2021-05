Mirko | l’estremo sacrificio per difendere la mamma | muore a 19 anni Preso l’ex compagno

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Tortolì, la confessione dell’assassino diFarci.accoltellato il 19enne, mentre la madre, Paola Piras, finisce in prognosi dopo essere stata raggiunta da 17 coltellate.della donna, Masih Shahid, pakistano di 29, confessa tutto al pm Giovanna Pina Morra. Dopo la confessione, Masih viene condotto in carcere con le accuse di omicidio volontario e tentato omicidio. Paola Piras, 50enne e madre del ragazzo ucciso, è ancora ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Lanusei in prognosi riservata. Fermato dai carabinieri di Tortolì un paio di chilometri dalla palazzina di via monsignor Virgilio dove è avvenuto l’omicidio, dopo essersi dato alla fuga, il 29enne di origini pakistane ha confessato tutto. L’arresto avviene dopo momenti di tensione. Tutto davanti alla ...