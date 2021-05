Migranti, il sindaco Orlando chiede un servizio civile Ue per il salvataggio in mare: “Verremmo processati per questo genocidio” (Di mercoledì 12 maggio 2021) “All lives matter. Anche le vite di chi muore in mare”. È quello che scrive il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, a David Sassoli e a Ursula von der Leyen. Il primo cittadino siciliano ha inviato una lettera ai presidenti di Europarlamento e Commissione Ue per lanciare la proposta di un nuovo tipo di servizio civile europeo: il Rescue European Service. “Finanziato dall’Ue e con il coinvolgimento di volontari e di città che praticano accoglienza, che si occupi del salvataggio di vite in mare”, dice il sindaco di Palermo. Perché “davanti ai corpi di centinaia di naufraghi com’è stato il 9 maggio – quando ho scritto la lettera – non si può restare immobili: l’Europa non può voltarsi dall’altro lato”, spiega Orlando col ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) “All lives matter. Anche le vite di chi muore in”. È quello che scrive ildi Palermo, Leoluca, a David Sassoli e a Ursula von der Leyen. Il primo cittadino siciliano ha inviato una lettera ai presidenti di Europarlamento e Commissione Ue per lanciare la proposta di un nuovo tipo dieuropeo: il Rescue European Service. “Finanziato dall’Ue e con il coinvolgimento di volontari e di città che praticano accoglienza, che si occupi deldi vite in”, dice ildi Palermo. Perché “davanti ai corpi di centinaia di naufraghi com’è stato il 9 maggio – quando ho scritto la lettera – non si può restare immobili: l’Europa non può voltarsi dall’altro lato”, spiegacol ...

Advertising

valfromrome : Caro @robertosaviano non c'è emergenza, il punto è che i migranti non li vuole nessuno. Come ha detto il sindaco di… - gigicalesso : RT @AndreaMarano11: ???? ?????????????????? Lo sbarco dei migranti della AssoTrenta a Lampedusa L’Europa risponde picche alla richiesta dell’Italia su… - AndreaMarano11 : RT @AndreaMarano11: ???? ?????????????????? Lo sbarco dei migranti della AssoTrenta a Lampedusa L’Europa risponde picche alla richiesta dell’Italia su… - nonsonpago1 : RT @AndreaMarano11: ???? ?????????????????? Lo sbarco dei migranti della AssoTrenta a Lampedusa L’Europa risponde picche alla richiesta dell’Italia su… - AndreaMarano11 : ???? ?????????????????? Lo sbarco dei migranti della AssoTrenta a Lampedusa L’Europa risponde picche alla richiesta dell’Itali… -