Meteo, le previsioni di giovedì 13 maggio e del weekend (Di mercoledì 12 maggio 2021) Le condizioni Meteo continueranno ad essere instabili nei prossimi giorni su tutta la Penisola. Il clima fresco con temperature al di sotto delle medie del periodo resterà almeno fino al termine di questa seconda decade di maggio. Solo dal 20 maggio in poi, i principali modelli iniziano ad azzardare l'ipotesi di un anticipo d'estate con l'arrivo dell'anticiclone africano. Prima però ci attende un forte peggioramento Meteo nel weekend. Nella notte tra venerdì e sabato un nuovo impulso perturbato raggiungerà l'Italia portando un intenso peggioramento. Attese piogge e temporali anche intensi, prima al Nord e poi lungo le regioni centrali tirreniche, fenomeni che dovrebbero poi interessare anche Sardegna e Campania. L'inizio del weekend vedrà il maltempo raggiungere anche il Sud ma la ...

