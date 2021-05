Maria Marotta: «Sono arbitro e basta. Non serve più dire arbitro donna. È finita» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Corriere del Mezzogiorno intervista Maria Marotta. E’ stata il primo arbitro donna a dirigere una gara in Serie B, qualche giorno fa. Precisamente Reggina-Frosinone. Ha 37 anni, è originaria di San Giovanni a Piro, nel Cilento. Sgombra subito il campo dagli equivoci: non chiamatela più arbitro donna. «Sono arbitro e basta. Non serve più dire arbitro donna. È finita». Racconta che la sua passione per il calcio è iniziata quando era bambina. Quando era alle medie iniziò da una squadra di calcio locale. Poi nel 2002 il corso per arbitri alla sezione Aia di Sapri. «Mi presentavo sui ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Corriere del Mezzogiorno intervista. E’ stata il primoa dirigere una gara in Serie B, qualche giorno fa. Precisamente Reggina-Frosinone. Ha 37 anni, è originaria di San Giovanni a Piro, nel Cilento. Sgombra subito il campo dagli equivoci: non chiamatela più. «. Nonpiù. È». Racconta che la sua passione per il calcio è iniziata quando era bambina. Quando era alle medie iniziò da una squadra di calcio locale. Poi nel 2002 il corso per arbitri alla sezione Aia di Sapri. «Mi presentavo sui ...

Advertising

FIGCfemminile : Tutto il mondo del calcio femminile italiano rivolge un grande in bocca al lupo a Maria #Marotta, prima arbitra a d… - SkySport : Maria Marotta è il primo arbitro donna in Serie B: dirigerà Reggina-Frosinone - CB_Ignoranza : Reggina-Frosinone sarà diretta da Maria Marotta della sezione di Sapri: sarà il primo arbitro donna di sempre per i… - napolista : Maria #Marotta: «Sono arbitro e basta. Non serve più dire arbitro donna. È finita» - 34_liss : RT @rtl1025: ?? “Per me è stato un sogno che forse non avevo mai nemmeno immaginato. Sono la prima donna ad arbitrare la #SerieB. Questo dev… -