Mamme di Taranto: "Se la sentenza non ci darà ragione per noi sarà dichiarazione di guerra"

Cosa vuol dire essere donna e madre a Taranto dove il diritto alla vita, il diritto alla salute vengono violati in nome del profitto?

Si avvicina la data del 13 maggio, molto importante per la città di Taranto.

Una data che le Mamme di Taranto hanno bene impressa in mente: la decisione del consiglio di Stato segnerà le sorti della città e dei suoi bambini.

Le Mamme, in presidio oggi e domani, sono determinate: "Se la sentenza di domani non ci darà ragione, per noi sarà una dichiarazione di guerra. E così risponderemo".

