Malibù, crolla un balcone durante una festa | video (Di mercoledì 12 maggio 2021) L'incidente è avvenuto sabato pomeriggio a Malibù, in California. Un balcone di un appartamento in riva al mare è crollato improvvisamente, nel bel mezzo di una festa di compleanno. Quindici persone sono precipitate per circa 5 metri e 9 rimaste ferite. Le immagini sono state riprese da una telecamera di sorveglianza. La polizia sta attualmente cercando di capire cosa sia successo. Guarda tutti i video Palermo, il video choc dell'incidente in viale Regione video Immagini impressionati quelle riprese dalla telecamera di servizio di Viale Regione a ...Usa, nave si capovolge nel Golfo del Messico: 12 dispersi video Una nave commerciale si è capovolta ieri pomeriggio nel Golfo del Messico, ...Incendio sulla Roma-Lido, i cavi elettrici ... Leggi su panorama (Di mercoledì 12 maggio 2021) L'incidente è avvenuto sabato pomeriggio a, in California. Undi un appartamento in riva al mare èto improvvisamente, nel bel mezzo di unadi compleanno. Quindici persone sono precipitate per circa 5 metri e 9 rimaste ferite. Le immagini sono state riprese da una telecamera di sorveglianza. La polizia sta attualmente cercando di capire cosa sia successo. Guarda tutti iPalermo, ilchoc dell'incidente in viale RegioneImmagini impressionati quelle riprese dalla telecamera di servizio di Viale Regione a ...Usa, nave si capovolge nel Golfo del Messico: 12 dispersiUna nave commerciale si è capovolta ieri pomeriggio nel Golfo del Messico, ...Incendio sulla Roma-Lido, i cavi elettrici ...

Advertising

RassegnaZampa : #Malibu, crolla il balcone durante un party: 15 ospiti cadono nel vuoto - Italia_Notizie : Malibù, crolla un balcone durante una festa in riva al mare: nove persone ferite – Video - zazoomblog : Malibù crolla un balcone durante una festa in riva al mare: nove persone ferite – Video - #Malibù #crolla #balcone… - ilfattovideo : Malibù, crolla un balcone durante una festa in riva al mare: nove persone ferite – Video -

Ultime Notizie dalla rete : Malibù crolla Amici 20 Sangiovanni in crisi: "In finale non ci arrivo", la reazione di Giulia Stabile (VIDEO) Sangiovanni crolla ad Amici Sangiovanni è crollato ad Amici . Il giovane cantante della squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano , dopo aver consolato Giulia per l' eliminazione di ...

Aquila vince Masterchef 10! Irene crolla in lacrime, ma è super convinta di quello che vuol fare nella vita. Suona la campana ... Aquila con la Scarcedda N'uovo (scarcedda di cocco con finto uovo di Malibù e frutti esotici); il ...

Malibù, crolla un balcone durante una festa in riva al mare: nove persone ferite – Video Il Fatto Quotidiano Sangiovanniad Amici Sangiovanni è crollato ad Amici . Il giovane cantante della squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano , dopo aver consolato Giulia per l' eliminazione di ...Irenein lacrime, ma è super convinta di quello che vuol fare nella vita. Suona la campana ... Aquila con la Scarcedda N'uovo (scarcedda di cocco con finto uovo die frutti esotici); il ...