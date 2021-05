Ma dietro c' è lei? Floris | interrogatorio senza precedenti | Davigo | raptus rabbioso in diretta | Video

(Di mercoledì 12 maggio 2021) "Non è vero". Piercamillosmentisce clamorosamente Nicola Morra, il senatore ex M5s e presidente in carica della Commissione nazionale Antimafia. Ospite di DiMartedì a La7, intervistato da Giovanni, l'ex pm di Mani Pulite ed ex membro del Csm, si difende sul tema dei verbali di Piero Amara trafugati e finiti nelle redazioni di Repubblica e del Fatto quotidiano. Morra ha rivelato di essere stato messo a conoscenza del contenuto di quei documenti da, che nella primavera del 2020 li aveva ricevuti dal pm di Milano Storari. Versione smentita dallo stesso: "Al senatore Morra non ho fatto vedere nessun verbale. Lui ricorda male e dice cose fantasiose. Lui mi aveva chiesto di parlare insieme ad Ardita (altro membro del Csm, il cui nome secondo i verbali di Amara rientrerebbe tra gli ...

Advertising

eziogianola : @FabRavezzani @BellocchiMaria @da_seduto se è così fareste uno speciale dietro l’altro...Se per 10 minuti si parla… - abbattistar1 : RT @ComitatoPa: Ministro @renatobrunetta Lei continua a parlare di giovani e poi nemmeno li ascolta? Abbiamo chiesto PIÙ VOLTE un dialogo e… - claudiomodesto1 : @RaffaeleSabbat4 @tripodimaria @romaebraica @IsraelinItaly @dureghello @danielfunaro @riccardpacifici @raviologist… - fevsket : @governamento Se non te li rispettano nasconditi dietro a mamma Marghy ci pensa lei . - francescoprim20 : Dietro quel seno, quelle labbra da baciare al sapore di pesca, si chiudeva a chiave e si portava dentro una piccola… -

Ultime Notizie dalla rete : dietro lei

Corriere della Sera

Si intuisce chele quinte si svolge qualcosa non ancora pienamente definito e per il quale c'... Concorre al parto, ma non èche partorisce. Oggi, ma la cosa dura da un pezzo, sembra invece ..." Io andrò a votare per", assicura Tonelli, per cui quello i gazebo del centrosinistra saranno ... si allarga ancora la platea dei grandi elettorila sindaca di San Lazzaro , che ieri è ...Arredo urbano e valorizzazione dell’accesso a via Dietro le Mura come luogo di socializzazione e incontro. Questa è l’idea alla base del progetto del comune di Poggibonsi: l’accesso alla via diventerà ...Se un uomo fischia e corre dietro a una donna è catcalling. Ma se una donna fischia e corre dietro a un uomo è certamente l’arbitro Maria Marotta. Trentasette anni, originaria di San Giovanni a Piro, ...