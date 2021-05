LIVE Berrettini-Millman 6-4 6-2, Internazionali in DIRETTA: vittoria d’autorità per l’azzurro, ora sfida a Tsitsipas! (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata tennistica, con Shapovalov-Travaglia sul Pietrangeli e, tra poco, Sinner-Nadal sul Centrale! 18-22 il conto vincenti-gratuiti di Berrettini, 5-20 quello di Millman. “Daje Roma, vi aspetto”, il richiamo di Matteo alla sua città per domani, quando tornerà il pubblico. Nessuna palla break concessa da Berrettini, e a questo punto si aspetta soltanto di sapere l’ora della sfida sull’asse italo-greco con Tsitsipas di domani. Si prospetta, visto il passato dei due, una grandissima battaglia. FINISCE CON LA PRIMA ESTERNA VINCENTE! 6-4 6-2 in un’ora e 19 minuti, Matteo Berrettini è agli ottavi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata tennistica, con Shapovalov-Travaglia sul Pietrangeli e, tra poco, Sinner-Nadal sul Centrale! 18-22 il conto vincenti-gratuiti di, 5-20 quello di. “Daje Roma, vi aspetto”, il richiamo di Matteo alla sua città per domani, quando tornerà il pubblico. Nessuna palla break concessa da, e a questo punto si aspetta soltanto di sapere l’ora dellasull’asse italo-greco con Tsitsipas di domani. Si prospetta, visto il passato dei due, una grandissima battaglia. FINISCE CON LA PRIMA ESTERNA VINCENTE! 6-4 6-2 in un’ora e 19 minuti, Matteoè agli ottavi ...

