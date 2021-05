LIVE Berrettini-Millman 6-4 1-0 | Internazionali in DIRETTA | break anche nel secondo set

(Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Scambio ben giocato e vinto dacon il dritto profondo. 0-15 Dritto in rete di. 2-0, confermato ilcon il passante di dritto! 40-30 Sbaglia di dritto. 40-15 Prima vincente di. 30-15 Dritto lungo di. 30-0 Stavolta riesce alo schema palla corta-pallonetto!aggancia la palla, ma questa finisce fuori. 15-0 Ace di. 1-0si arrabbia con il campo dopo esser scivolato sulla riga, commette doppio fallo con il nastro che porta via la seconda e cede di nuovo la battuta. 0-40 TRE ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Berrettini-Millman 3-4 Internazionali in DIRETTA: i due continuano a tenere i servizi - #Berrettini-Millman… - Mxtips1 : ??Berrettini 2-0 ??1u Live! Cuota 1.90. Suerte ?? - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Matteo Berrettini chiede strada a John Millman per regalarsi gli ottavi di finale contro Tsitsipas a… - FedericoFerri : RT @SkySport: #Berrettini e #Travaglia ora LIVE: obiettivo ottavi ? ?? Berrettini-Millman su Sky Sport Uno ?? Travaglia-Shapovalov su Sky Spo… - SkySport : #Berrettini e #Travaglia ora LIVE: obiettivo ottavi ? ?? Berrettini-Millman su Sky Sport Uno ?? Travaglia-Shapovalov… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Berrettini

Il tennista greco approda così agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia , dove affronterà il vincente della sfida frae Millman. Internazionali d'Italia, segui i matchsul ...è reduce dalla vittoria in tre set contro Basilashvili. Nelle precedenti settimane aveva vinto il 250 di Belgrado e aveva perso la finale del Masters di Madrid contro Zverev Non prima ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MILLMAN 17.08 Buon pomeriggio amici di OA Sport. Sul Campo Centrale si è appena conclusa la contesa fra Nadia Podoroska e Serena ...Torna in campo Matteo Berrettini al Foro Italico di Roma. Il match tra Matteo Berrettini e John Millman sarà il quarto e penultimo dalle ore 10:00 sul Campo Centrale del Foro Italico di Roma. LA DIRET ...