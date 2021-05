Ladispoli | troppo nervosi al controllo | 4 ragazzi tra i 17 e i 22 anni denunciati per spaccio

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Quattro giovanissimi italiani tra i 17 e i 22sono statiin stato di libertà nel corso del fine settimana, dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Civitavecchia, diretto da Paolo Guiso. Isono stati trovati in possesso di 26 dosi di hashish. Ilsono stati sottoposti a unnell’ambito dei servizi anti assembramento che nel fine settimana hanno interessato i parchi e le spiagge del comune del litorale. Mentre si si trovavano all’interno del parco di piazza De Michelis, alla richiesta da parte degli agenti dei loro documenti d’identità si sono subito mostrati particolarmente, insospettendo gli operatori. Durante ilsono stati trovati in possesso di 26 “bustine” ...

CorriereCitta : Ladispoli: troppo nervosi al controllo, 4 ragazzi atra i 17 e i 22 anni denunciati per spaccio - TalkcityW : TALKCITY | ROMA | NON È MAI TROPPO TARDI di giovedì 06 maggio 2021 Conduce Cinzia Berni, ospiti Alessandra Izzo e… -

Ultime Notizie dalla rete : Ladispoli troppo

Il Corriere della Città

Al posto di primo intervento di, il suocero di Marco confessò del colpo, dichiarandolo ... La mamma di Marco Vannini e il papà di questo giovane strappato alla vitapresto possono oggi ...... né vuole essere mera e vuota celebrazione, ma testimonianza di denuncia di una situazione datempo non più sopportabile. Casa del Popolo - Uniti Possiamo -- Partito della ...ROMA - 14 anni al papà Antonio Ciontoli, 9 anni alla mamma Maria e ai figli, Martina e Federico. Questa la sentenza, confermata oggi dalla Corte di Cassazione per l'omicidio del giovane Marco Vannini, ...È attesa per oggi, lunedì 3 maggio, la sentenza della Cassazione bis sul caso dell'omicidio di Marco Vannini. Il giudice della Suprema Corte dovrà decidere se confermare o meno le sentenze della Corte ...