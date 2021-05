La Regina Elisabetta torna a lavoro: il primo impegno ufficiale dopo la scomparsa di Filippo (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Regina Elisabetta ha tenuto il suo tradizionale Queen’s speech a Westminster appena un mese dopo la scomparsa di suo marito Filippo. A poche settimane dalla scomparsa di suo marito, il Principe Filippo, la Regina Elisabetta è tornata a svolgere i suoi doveri di sovrana. Accompagnata dal Principe Carlo (che le ha tenuto la mano durante il suo ingresso a Westminster) la sovrana ha presenziato al rituale Queen’s speech, ossia il discorso d’apertura per la nuova sessione del Parlamento. A differenza degli anni precedenti, in segno di rispetto verso il suo lutto, la cerimonia è stata particolarmente sobria e la sovrana non ha indossato corona e mantello. Visualizza questo post su Instagram ... Leggi su donnaglamour (Di mercoledì 12 maggio 2021) Laha tenuto il suo tradizionale Queen’s speech a Westminster appena un meseladi suo marito. A poche settimane dalladi suo marito, il Principe, lata a svolgere i suoi doveri di sovrana. Accompagnata dal Principe Carlo (che le ha tenuto la mano durante il suo ingresso a Westminster) la sovrana ha presenziato al rituale Queen’s speech, ossia il discorso d’apertura per la nuova sessione del Parlamento. A differenza degli anni precedenti, in segno di rispetto verso il suo lutto, la cerimonia è stata particolarmente sobria e la sovrana non ha indossato corona e mantello. Visualizza questo post su Instagram ...

