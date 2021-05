Juventus | accordo a un passo | intesa col club per il brasiliano

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Douglas Costa destinato a fare ritorno in patria dopo il prestito al Bayern: il Gremio è molto vicino a chiudere per l’esternoCeduto in prestito al Bayern Monaco, Douglas Costa rientrerà allaa fine stagione, ma non sembra destinato a rimanerci a lungo. L’esternoex Shakhtar, che non fa più parte dei Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.