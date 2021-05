Intelligenza artificiale e Big Data | l' industria italiana va meglio di quella tedesca e francese

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il punto di rottura, quello che ci ha costretto a uscire dalla comfort zone della manifattura onnipotente, è stato il 2001. L’ingresso della Cina nel Wto, l’Organizzazione mondiale del commercio, fece capire all’Europa, e quindi all’Italia, che la competizione si stava facendo più agguerrita, ma soprattutto che si stava già spostando sui settori ad alto impatto tecnologico. Iniziò così la rincorsa della manifatturadegli impianti e dei macchinari chiamata a costruire una nuova posizione di forza. Tutto quello che non era stato fatto fino a quel momento non poteva essere più nascosto sotto al tappeto. Bisognava, e bisogna, digitalizzarsi. A che punto è arrivata questa rincorsa? Se si restringe il campo all’Europa - il primo mercato per l’export - l’Italia è dietro a Germania, Francia e Spagna. Ma non su tutto....