Il M5S ci sta ripensando, sul ponte sullo stretto di Messina (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo oltre dieci anni di battagliera opposizione, il partito ne sta discutendo per iniziativa del sottosegretario al ministero dei Trasporti Leggi su ilpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo oltre dieci anni di battagliera opposizione, il partito ne sta discutendo per iniziativa del sottosegretario al ministero dei Trasporti

Advertising

M5S_Europa : 'Il #M5S è l'unica forza politica italiana che sta spingendo in #UE per il #salariominimo. Abbiamo lavorato su prop… - fattoquotidiano : Non si può chiedere a un sottosegretario di dimettersi, al massimo si può esercitare una pressione per portarcelo.… - LaCiuraRaffaele : Il M5S ci sta ripensando, sul ponte sullo stretto di Messina?? - ilpost : Il M5S ci sta ripensando, sul ponte sullo stretto di Messina - MPenikas : @illusioneottica @francotaratufo2 @ApriGli_Occhi @NapolitanoIda @b_andreaw @isadoralarosa @SoniasSpada @IlConteIT… -