Il Lazio andava bene, poi il disastro Pfizer. La rabbia dei cittadini contro D'Amato e la Regione (Di mercoledì 12 maggio 2021) Assessore D'Amato non faccia politica sulla nostra pelle. Rispettate il richiamo a 21 giorni. Ma questo generale che sbaglia i conti sulle dosi ci vuole far rimpiangere Arcuri? Siete incoscienti. Siete inaffidabili. Avete fallito. Sono commenti di cittadini adirati che hanno appreso che faranno il richiamo del vaccino Pfizer dopo 35 giorni anziché 21. Nel Lazio, e in particolare sulla pagina Fb Salute Lazio dove i cittadini seguono le news sulla vaccinazione, si è scatenato il caos. Si è arrivati anche all'insulto. Colpa dell'annuncio dell'assessore D'Amato sul richiamo a 35 giorni della seconda dose di Pfizer. L'azienda Pfizer raccomanda il rispetto del richiamo a 21 giorni, tre settimane, perché allungare i tempi potrebbe rivelarsi ...

