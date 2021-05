Idrogeno verde, che cos’è e perché è considerato il futuro (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’Idrogeno verde è destinato ad avere un ruolo importante nel prossimo futuro. Ecco di cosa si tratta, come produrlo e gli usi previsti L’Idrogeno è un vettore energetico destinato ad avere un ruolo importante nella transizione verso un modello socioeconomico più sostenibile. Non a caso molti paesi hanno delineato, o stanno delineando, una strategia nazionale per l’Idrogeno. Nel caso dell’Italia, alla strategia nazionale si affianca il PNRR per investire in questo settore. Eppure, si sente parlare spesso di Idrogeno verde, anche se raramente viene spiegato di cosa si tratta. E ancor più raramente viene spiegato come l’Idrogeno verde differisca da quello nero, dal grigio, dal blu o dal viola. Vediamo quindi cos’è ... Leggi su zon (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’è destinato ad avere un ruolo importante nel prossimo. Ecco di cosa si tratta, come produrlo e gli usi previsti L’è un vettore energetico destinato ad avere un ruolo importante nella transizione verso un modello socioeconomico più sostenibile. Non a caso molti paesi hanno delineato, o stanno delineando, una strategia nazionale per l’. Nel caso dell’Italia, alla strategia nazionale si affianca il PNRR per investire in questo settore. Eppure, si sente parlare spesso di, anche se raramente viene spiegato di cosa si tratta. E ancor più raramente viene spiegato come l’differisca da quello nero, dal grigio, dal blu o dal viola. Vediamo quindi...

Advertising

Mov5Stelle : L’idrogeno verde è l’unica opzione davvero sostenibile. A differenza del cosiddetto idrogeno blu e idrogeno grigio,… - ItalgenEnergy : Prof. Marangoni: #idrogeno verde, una nuova frontiera per la #decarbonizzazione in UE. #IrexAnnualReport @althesys - JACOBACAB2 : RT @BCarazzolo: Se volete capire qualcosa su l'idrogeno blu e l'idrogeno verde seguite @Greenpeace_ITA che proprio in queste ore sta protes… - althesys : Marangoni: la diffusione dell’ #idrogeno verde, che gode del sostegno del #PNRR, rappresenta una nuova frontiera pe… - latodivertente : @disinformatico L’hanno risucchiata tutta le centrali per produrre elettricità. Tappezziamo le coste di pale eolich… -