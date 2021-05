Giusy Buscemi in DOC 2 Il coronavirus stravolgerà la vita dei protagonisti con dolorosi addii

Advertising

AnomalyReyes : @whosthaatgurl no vabbè io giusy buscemi la adoro quindi fantastico, però mi spiacerebbe davvero se altri attori abbandonassero - tv_ascolti : RT @AlbertoFuschi: Giusy Buscemi entra nel cast di #Doc2 Il virus porterà clamorosi colpi di scena, le riprese dal 17 maggio I nomi dei pri… - princestone20 : RT @AlbertoFuschi: Giusy Buscemi entra nel cast di #Doc2 Il virus porterà clamorosi colpi di scena, le riprese dal 17 maggio I nomi dei pri… - AlbertoFuschi : Giusy Buscemi entra nel cast di #Doc2 Il virus porterà clamorosi colpi di scena, le riprese dal 17 maggio I nomi de… - infoitcultura : Doc-Nelle tue mani 2: Giusy Buscemi nel cast e “uscite clamorose” -

Ultime Notizie dalla rete : Giusy Buscemi

Corriere dell'Umbria

Un nuovo ingresso assolutamente in veste principale nel cast è. Dopo aver passato qualche anno lontano dal set per dedicarsi alla famiglia l'ex Miss Italia ha ripreso in mano la sua ...Lunedì 17 maggio riaprirà il set della fortunata fiction Rai con protagonista Luca Argentero: tante le novità in ...A breve torna Doc Nelle tue mani 2, la fiction di enorme successo che vede protagonista Luca Argentero. Cosa cambia nella nuova stagione ...“Doc – Nelle tue mani” con Luca Argentero sta per tornare: le anticipazioni fra addii inaspettati e nuovi arrivi.